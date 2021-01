Vasco Seabra desejado em Moreira de Cónegos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:52 Facebook

Vasco Seabra, de 37 anos, é o treinador desejado pela SAD do Moreirense para ocupar a vaga de César Peixoto, que se demitiu do comando técnico do conjunto vimaranense, atual nono classificado da Liga.

As negociações, sabe o JN, estão em curso e o contrato será válido por época e meia.

Treinador apreciado por Vítor Magalhães, a oficialização de Vasco Seabra, que recentemente liderou o Boavista, deverá ser oficializada nas próximas horas.

Contudo, o comando técnico da equipa, no encontro deste domingo, com o F. C. Porto, será entregue a Leandro Mendes, que nesta manhã de sábado já projetou a visita ao Dragão.