Vasco Seabra: "Fizemos uma partida com grande mérito"

O treinador do Moreirense deixou elogios à equipa após o empate (1-1) diante do Sporting e elogiou a "entrega" e "dedicação" do conjunto minhoto.

"Penso que o mérito esteve na equipa. Fizemos uma partida com grande mérito. Foi um jogo sem grandes oportunidades, tivemos a melhor logo no início. Podíamos ter aberto o jogo com o 1-0 para nós e acabámos por sofrer golo num lance de cruzamento que poderia ter sido controlado. Mas a equipa manteve o jogo controlado. A nossa forma de pressionar foi capaz de evitar grandes males no último terço. Além dos golos anulados, que são bem anulados, penso que o Sporting tem poucas oportunidades de golo e isso acho que se deveu também à entrega da equipa, à luta e dedicação", começou por dizer Vasco Seabra, destacando o "orgulho" na equipa.

"Já não ganhámos por não marcarmos no último minuto. Hoje acabámos por ganhar um ponto a marcar aos 90. Tem a ver com a entrega, a dedicação, o compromisso. Tenho de estar orgulhoso da equipa. Tínhamos falado que não tínhamos vencido em casa desde que chegámos, mas também tínhamos dito que era difícil ganhar aqui. Nós queremos sempre olhar para cima. Para isso, olhamos para cada jogo com vontade de vencer e cada jogo é uma oportunidade para lutar pelos três pontos", concluiu.

O Sporting empatou (1-1) esta segunda-feira frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, na 25.ª jornada da Liga. Paulinho e Walterson marcaram os golos do jogo e leões tiveram dois tentos anulados.