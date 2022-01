Vasco Seabra: "Orgulho-me de termos levado a incerteza no resultado até ao fim"

Apesar de derrota (2-1) diante do F. C. Porto, o treinador do Marítimo destacou a boa exibição dos jogadores dos insulares.

"Sinto um orgulho muito grande nos jogadores. Fomos competitivos e conseguimos levar a incerteza do resultado até ao final, criando dificuldades ao adversário. Estivemos melhor na segunda parte do que na primeira, quando sentimos mais dificuldades em ligar o jogo. Na segunda parte dividimos melhor o jogo, com melhores posicionamentos a criar dificuldades ao F. C. Porto, e os jogadores trabalharam muito e competiram no campo do líder. Quisemos sempre bater-nos, olhar para a frente e chegar à baliza do F. C. Porto para procurar os três pontos", começou por dizer Vasco Seabra, abordando ainda o mercado.

"Expomo-nos sempre de forma positiva para chegar à baliza, porque queremos sempre marcar. Marcámos um golo e tivemos mais duas ou três oportunidades para marcar neste campo e isso deixa-me contente. Mercado? Faltam 25 horas e o mercado mexe a toda a hora. Não queríamos perder ninguém, por vezes pode acontecer. Se houver uma situação que possa acrescentar qualidade à equipa, muito bem", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Marítimo, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Evanilson, Pepê e Edgar Costa marcaram os golos. Com esta vitória, os dragões reforçaram o primeiro lugar do campeonato, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo. Já os insulares são nonos classificados, com 24.