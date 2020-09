Vasco Seabra: "Temos uma convicção de que o Porto vai ter dificuldades contra nós"

JN/Agências Hoje às 16:40 Facebook

Vasco Seabra, treinador do Boavista, considerou, esta sexta-feira, que o F. C. Porto terá "dificuldades" no embate com as panteras, este sábado, na partida da segunda jornada da Liga.

Para o dérbi portuense, o técnico dos axadrezados prometeu um Boavista que vai "procurar ter bola o mais tempo o possível, com vontade de olhar para a baliza do adversário e de o ferir", mesmo reconhecendo a valia dos dragões.

"O F. C. Porto é uma equipa agressiva, intensa, que procura a profundidade. Tem o rótulo de campeão, manteve a maior parte da equipa passada e o mesmo treinador. Sabemos que será difícil, mas temos uma convicção muito grande de que o Porto vai ter dificuldades contra nós, pois vamos bater-nos pelos três pontos", disse Vasco Seabra.

O técnico reconhece que a equipa ainda se está adaptar à restruturação de que foi alvo, com entrada de muitos novos atletas, mas prometeu fazer jus ao ADN do Boavista.

"Ficaram cinco jogadores da época passada, e estamos a construir algo que nos conduza ao sucesso que nos torne competitivos a cada jogo. Queremos ter uma equipa com determinação, raça, crença e paixão que caracteriza a alma do Boavista", vincou.

As panteras estrearam-se no campeonato, na semana passada, com um empate (3-3) no reduto do Nacional da Madeira, revelando alguma permeabilidade defensiva que Vasco Seabra garante estar a ser corrigida.

"Sofremos três golos na Madeira, e algumas coisas defensivamente não nos deixaram satisfeitos. Ainda temos de crescer e melhorar nesse aspeto, sendo mais compactos e competentes. É um processo. Do ponto de vista ofensivo tivemos coisas boas, mas também aí temos de ainda mais para crescer e evoluir", analisou o treinador.

Além da ausência do defesa central Chidozie para este desafio, uma vez que o atleta está no Bessa por empréstimo do F. C. Porto, Vasco Seabra confirmou para o avançado Yusupha, lesionado, também não vai poder dar o contributo à equipa.

Em sentindo inverso, o técnico dos axadrezados confirmou que "Rami, Pérez e Elis estão disponíveis e prontos para entrar na convocatória".

O Boavista, sexto classificado com um ponto, recebe está sábado o F. C. Porto, segundo com três, numa partida agendada para as 21 horas, que terá arbitragem de Luís Godinho, de Évora.