Vasco Seabra vê "oportunidade" para o Boavista diante do Benfica

JN/Agências Hoje às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Boavista encarou a receção ao líder Benfica, agendada para segunda-feira, como uma "oportunidade" para o Boavista conquistar o primeiro triunfo na Liga.

"Cada jogo é uma oportunidade para finalizarmos o jogo com a vitória. O comentário de todos os que vêm os nossos jogos é que, com aquilo que temos criado, teríamos conseguido melhores resultados. A verdade é que não aconteceram, mas sabemos que as coisas vão acabar por acontecer", apontou Vasco Seabra.

Os axadrezados ainda procuram o caminho das vitórias, após três empates fora de portas e duas derrotas caseiras, diante do campeão nacional F. C. Porto (5-0) e do Vitória de Guimarães (1-0), e vão testar a invencibilidade do líder isolado da prova.

"É um cenário de dificuldade natural, que estamos preparados para enfrentar. Sabemos que vamos defrontar um adversário com capacidade e qualidade, que tem vitórias em todos os jogos. Estamos num momento em que criámos sempre condições para vencer e não o fizemos, pelo que vamos dar tudo para sairmos com os três pontos", antecipou.

Além da diferença pontual e do momento de forma, os dois clubes também se distinguem pelo saldo entre golos marcados e sofridos, com o Benfica a apresentar a diferença mais positiva do campeonato, enquanto o Boavista surge no campo oposto e "tem de evoluir".

"Na dinâmica coletiva do jogo, estamos mais fortes e capazes. Temos permitido menos oportunidades de golo aos adversários e, defensivamente, estamos em crescimento e amadurecimento. Queremos manter a nossa baliza a salvo e ter um maior volume de golos marcados, que são curtos em função das oportunidades criadas", analisou.

Vasco Seabra pede uma equipa "competitiva" no 115.º encontro entre dois emblemas históricos para a Liga, depois de ter deixado escapar três pontos na última ronda, em Famalicão, onde consentiu o golo do empate (2-2) já em tempo de compensação.

"Sofremos um soco no estômago, mas as grandes equipas transformam-se nestes momentos de adversidade, que não correm de acordo com as nossas expectativas. As coisas existem na sua continuidade. Sofremos juntos e levantámo-nos logo a seguir, com uma vontade muito grande de dar uma resposta forte, capaz e coesa", garantiu.

O médio Angel Gomes regressa às escolhas do treinador axadrezado, que terá de colmatar as ausências do defesa Adil Rami, lesionado, e dos centrocampistas Javi García, suspenso, e Nuno Santos, cedido pelas águias.

"É uma excelente oportunidade para os jogadores que não têm jogado tanto tempo e têm qualidade. Quando construímos um plantel, contratamos jogadores para o treinador pensar na melhor forma de conseguir tirar proveito deles. Vamos ter um Boavista a tentar tudo para estancar o jogo do adversário e tentar feri-lo na sua própria baliza", concluiu.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com três pontos, recebe o líder Benfica, com 15, na segunda-feira, às 21 horas, no Estádio do Bessa, no Porto, no duelo de encerramento da sexta jornada da Liga, com arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa).