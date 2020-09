Vasco Vilaça sagra-se vice-campeão do mundo

JN Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Vasco Vilaça conquistou este sábado a medalha de prata no Mundial de triatlo, que decorre em Hamburgo, na Alemanha.

O atleta amadorense conseguiu chegar ao segundo lugar do pódio da elite, a dois segundos do vencedor, o francês Vincent Luis, que obteve a marca de 49.13 minutos. Em terceiro lugar ficou outro francês, Leo Bergere, a cinco segundos do novo campeão mundial.

No palmarés, o triatleta do Benfica conta com um título europeu júnior e um de vice-campeão Mundial júnior em 2017.

João Silva, o outro português em prova, terminou na 22.ª posição.