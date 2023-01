Vazim e Amora sobem, à condição, ao topo das respetivas séries

JN Hoje às 17:22 Facebook

Varzim, na Série A, e Amora, na Série B, vão passar a noite no comando das respetivas tabelas. Nos restantes jogos de hoje, o Sporting de Braga B venceu em Canelas e o Moncarapachense empatou com o Caldas.

O Varzim subiu, à condição, à liderança da Série A da Liga 3, ao vencer o Anadia por 2-1. Rui Areias bisou pelos "poveiros", que viram Fausto Lourenço reduzir, à entrada do último quarto de hora, de grande penalidade.

Por seu turno, o Sporting de Braga B triunfou na casa do Canelas 2010 por 1-0, valeu o tento solitário de Yan Said, perto do fim.

Na Série B, o Amora recuperou a primeira posição, ainda que à condição, após bater o Real por 1-0, marcou Nuno Pereira.

No restante jogo desta tarde, Moncarapachense e Caldas empataram a uma bola. Tuga adiantou a equipa das Caldas da Rainha, aos 56 minutos, tendo Isaac Cissé reposto a igualdade no tempo de compensação.