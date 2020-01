Veia goleadora de Soares fecha porta de saída em janeiro

Nuno A. Amaral Hoje às 15:00 Facebook

Avançado começou o novo ano como tinha acabado o anterior, ou seja, a marcar e a ser decisivo. Portas fechadas a saída no mercado de janeiro.

Sete golos nos últimos sete jogos, incluindo o que deu a vitória aos dragões no clássico de domingo com o Sporting, atestam o excelente momento de forma de Soares, que nas últimas semanas ganhou a titularidade, e preponderância, no eixo do ataque portista. Os dias de incerteza quanto a uma possível saída no mercado de inverno já estão longe e o dianteiro é, ao que o JN apurou, peça imprescindível no plantel às ordens de Sérgio Conceição, da qual o F. C. Porto só vai abrir mão se aparecer algum clube a bater a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, o que se afigura como muito improvável.

A confiança no valor de Tiquinho, cujo contrato termina no final da próxima época, já tinha ficado demonstrada no defeso passado, quando a SAD azul e branca recusou uma proposta de um clube chinês, sem valor oficializado, mas a rondar os 20 milhões. Na altura, Deco, que representa o dianteiro, afirmou que "o F. C. Porto decidiu não vender Soares".