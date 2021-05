Veiby suspenso seis meses por sair do país infetado com covid-19

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

O norueguês Ole Christian Veiby foi, este domingo, suspenso de toda a atividade nos ralis durante seis meses por ter desrespeitado as indicações das autoridades de saúde portuguesas e abandonado o país após teste positivo à covid-19.

Os comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) consideraram que o piloto norueguês (Hyundai i20) desrespeitou o regulamento do Rali de Portugal e o Código Desportivo da FIA, ao abandonar o país à revelia das autoridades de saúde depois de ter testado positivo a covid-19 na quinta-feira (dia 20) e ter ficado em isolamento no hotel, segundo determinação das autoridades locais de saúde.

No entanto, o piloto e o navegador, o sueco Jonas Andersson (que testou negativo, mas foi considerado um contacto de risco), dirigiram-se para Espanha. Além disso, a FIA acusou o piloto de ter ocultado o facto de ter mantido um contacto de risco nos dias que antecederam a prova lusa.

Desta forma, o piloto norueguês foi penalizado com uma suspensão de seis meses (até 22 de novembro) e o co-piloto com três meses (até 22 de agosto).

Já o navegador ucraniano Volodymyr Korsia, co-piloto do estónio Georg Linnamäe (VW Polo), também foi suspenso por seis meses, mas por ter ocultado às autoridades a realização de um teste à covid-19 que deu positivo.

Korsia efetuou um teste PCR no dia 13 de maio, antes de viajar para Portugal, que se revelou negativo, tendo efetuado um outro teste no dia 16, que se revelou positivo.

"Por sua iniciativa, no dia 17, fez mais dois testes de antigénio e um PCR, que se revelaram negativos", descreve o comunicado do Colégio de Comissários.

O co-piloto usou estes segundos testes para ter acesso à prova, escondendo que tinha tido antes um resultado positivo, evitando, assim, ficar isolado durante 10 dias.

Korsia "pode até ter apresentado vários testes negativos, mas o facto de ter escondido um positivo é uma séria violação dos regulamentos", conclui o comunicado.

Ole Christian Veiby "chocado"

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o norueguês afirmou estar "chocado" com a suspensão, garantindo que cumpriu "todas as regras" e agiu sempre de "boa fé".

"Teste negativo para a covid-19 três vezes cinco dias depois de ter testado positivo e nunca escondi o facto de ter passado tempo durante uma pessoa. Quando testei positivo, isolei-me imediatamente no hotel e recebi uma chamada a garantir que podia terminar o isolamento em casa, desde que me deslocasse de carro. Foi por isso que me dirigi a Espanha, para a minha casa de família para não ter contacto com mais ninguém", pode ler-se.