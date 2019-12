Hoje às 21:16 Facebook

O avançado cabo-verdiano fez o 2-0 na segunda parte do jogo com o Paços de Ferreira, com um remate acrobático.

O F. C. Porto está a ganhar ao Paços de Ferreira (1-0), no intervalo do jogo que encerra a 12.ª jornada da Liga, esta segunda-feira.

O golo que vai dando vantagem aos dragões foi apontado por Loum, na sequência de um canto de Alex Telles, à passagem dos 18 minutos.

A primeira parte do encontro também ficou marcada pela lesão de Aboubakar, que obrigou o avançado camaronês a ceder o lugar a Zé Luís.