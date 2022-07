Veja o calendário completo da Liga Portugal 2 de 2022/23

Hoje às 21:37 Facebook

O sorteio da temporada 2022/23 da Liga Portugal 2 realizou-se esta terça-feira, na Alfândega do Porto.

O segundo escalão das competições profissionais tem o pontapé de saída marcado para 7 de agosto e o encerramento agendado para 28 de maio.

Tal como a principal prova do futebol português, também vai parar de 14 de novembro a 18 de dezembro, devido ao Mundial2022, no Catar.

Eis o calendário da edição 2022/23 da Liga Portugal 2:

Jornada 1 (07 de agosto)

Moreirense - Vilafranquense

Benfica B - Ac. Viseu

Nacional - Tondela

Farense - Torreense

Trofense - B SAD

Penafiel - Leixões

UD Oliveirense - Mafra

Feirense - E. Amadora

F. C. Porto B - Sp. Covilhã

Jornada 2 (14 de agosto)

B SAD - F. C. Porto B

Leixões - Trofense

Mafra - Penafiel

E. Amadora - Farense

Sp. Covilhã - Feirense

Ac. Viseu - Moreirense

Tondela - Benfica B

Torreense - Nacional

Vilafranquense - UD Oliveirense

Jornada 3 (21 de agosto)

Moreirense - Torreense

Feirense - Leixões

Benfica B - E. Amadora

Farense - Ac. Viseu

Trofense - Vilafranquense

Penafiel - B SAD

Nacional - Mafra

Tondela - Sp. Covilhã

F. C. Porto B - UD Oliveirense

Jornada 4 (28 de agosto)

B SAD - Moreirense

Leixões - Nacional

E. Amadora - F. C. Porto B

Sp. Covilhã - Penafiel

UD Oliveirense - Trofense

Ac. Viseu - Tondela

Vilafranquense - Feirense

Torreense - Benfica B

Mafra - Farense

Jornada 5 (04 de setembro)

Moreirense - UD Oliveirense

Feirense - Mafra

Benfica B - Leixões

Penafiel - Trofense

F. C. Porto B - Vilafranquense

Nacional - B SAD

Tondela - E. Amadora

Farense - Sp. Covilhã

Ac. Viseu - Torreense

Jornada 6 (11 de setembro)

B SAD - Feirense

Mafra - F. C. Porto B

E. Amadora - Ac. Viseu

Sp. Covilhã - Nacional

UD Oliveirense - Penafiel

Trofense - Moreirense

Torreense - Tondela

Vilafranquense - Benfica B

Leixões - Farense

Jornada 7 (18 de setembro)

Feirense - UD Oliveirense

Benfica B - Sp. Covilhã

Nacional - Trofense

F. C. Porto B - Torreense

Farense - Vilafranquense

E. Amadora - Leixões

Penafiel - Moreirense

Tondela - B SAD

Ac. Viseu - Mafra

Jornada 8 (09 de outubro)

Moreirense - Nacional

B SAD - Farense

Leixões - F. C. Porto B

Mafra - Tondela

Sp. Covilhã - Ac. Viseu

Trofense - Feirense

UD Oliveirense - Benfica B

Vilafranquense - Penafiel

Torreense - E. Amadora

Jornada 9 (19 de outubro)

Feirense - Moreirense

Benfica B - Mafra

Nacional - Vilafranquense

Farense - Trofense

Torreense - B SAD

F. C. Porto B - Penafiel

Ac. Viseu - Leixões

E. Amadora - Sp. Covilhã

Tondela - UD Oliveirense

Jornada 10 (23 de outubro)

Leixões - Tondela

Vilafranquense - Ac. Viseu

Sp. Covilhã - Torreense

Penafiel - Feirense

B SAD - Benfica B

UD Oliveirense - Nacional

Trofense - F. C. Porto B

Moreirense - Farense

Mafra - E. Amadora

Jornada 11 (30 de outubro)

Tondela - Trofense

Benfica B - Moreirense

Nacional - Penafiel

Farense - UD Oliveirense

E. Amadora - Vilafranquense

Sp. Covilhã - Leixões

Ac. Viseu - B SAD

F. C. Porto B - Feirense

Torreense - Mafra

Jornada 12 (06 de novembro)

Moreirense - F. C. Porto B

B SAD - E. Amadora

Feirense - Nacional

Leixões - Torreense

UD Oliveirense - Ac. Viseu

Vilafranquense - Tondela

Trofense - Benfica B

Penafiel - Farense

Mafra - Sp. Covilhã

Jornada 13 (13 de novembro)

Benfica B - Penafiel

Nacional - F. C. Porto B

Farense - Feirense

E. Amadora - UD Oliveirense

Torreense - Vilafranquense

Tondela - Moreirense

Sp. Covilhã - B SAD

Mafra - Leixões

Ac. Viseu - Trofense

Jornada 14 (28 de dezembro)

B SAD - Leixões

Feirense - Tondela

Penafiel - Ac. Viseu

Nacional - Benfica B

Vilafranquense - Mafra

F. C. Porto B - Farense

Moreirense - E. Amadora

UD Oliveirense - Sp. Covilhã

Trofense - Torreense

Jornada 15 (08 de janeiro)

Benfica B - Feirense

Leixões - Moreirense

Farense - Nacional

E. Amadora - Trofense

Sp. Covilhã - Vilafranquense

Mafra - B SAD

Tondela - Penafiel

Ac. Viseu - F. C. Porto B

Torreense - UD Oliveirense

Jornada 16 (15 de janeiro)

Feirense - Ac. Viseu

Penafiel - Torreense

F. C. Porto B - Tondela

UD Oliveirense - B SAD

Farense - Benfica B

Vilafranquense - Leixões

Moreirense - Mafra

Nacional - E. Amadora

Trofense - Sp. Covilhã

Jornada 17 (22 de janeiro)

B SAD - Vilafranquense

Benfica B - F. C. Porto B

Leixões - UD Oliveirense

Mafra - Trofense

E. Amadora - Penafiel

Sp. Covilhã - Moreirense

Torreense - Feirense

Ac. Viseu - Nacional

Tondela - Farense

Jornada 18 (29 de janeiro)

Vilafranquense - Moreirense

Ac. Viseu - Benfica B

Tondela - Nacional

Torreense - Farense

B SAD - Trofense

Leixões - Penafiel

Mafra - UD Oliveirense

E. Amadora - Feirense

Sp. Covilhã - F. C. Porto B



Jornada 19 (05 de fevereiro)

F. C. Porto B - B SAD

Trofense - Leixões

Penafiel - Mafra

Farense - E. Amadora

Feirense - Sp. Covilhã

Moreirense - Ac. Viseu

Benfica B - Tondela

Nacional - Torreense

UD Oliveirense - Vilafranquense



Jornada 20 (12 de fevereiro)

Torreense - Moreirense

Leixões - Feirense

E. Amadora - Benfica B

Ac. Viseu - Farense

Vilafranquense - Trofense

B SAD - Penafiel

Mafra - Nacional

Sp. Covilhã - Tondela

UD Oliveirense - F. C. Porto B



Jornada 21 (19 de fevereiro)

Moreirense - B SAD

Nacional - Leixões

F. C. Porto B - E. Amadora

Penafiel - Sp. Covilhã

Trofense - UD Oliveirense

Tondela - Ac. Viseu

Feirense - Vilafranquense

Benfica B - Torreense

Farense - Mafra



Jornada 22 (26 de fevereiro)

UD Oliveirense - Moreirense

Mafra - Feirense

Leixões - Benfica B

Trofense - Penafiel

Vilafranquense - F. C. Porto B

B SAD - Nacional

E. Amadora - Tondela

Sp. Covilhã - Farense

Torreense - Ac. Viseu



Jornada 23 (05 de março)

Feirense - B SAD

F. C. Porto B - Mafra

Ac. Viseu - E. Amadora

Nacional - Sp. Covilhã

Penafiel - UD Oliveirense

Moreirense - Trofense

Tondela - Torreense

Benfica B - Vilafranquense

Farense - Leixões



Jornada 24 (12 de março)

UD Oliveirense - Feirense

Sp. Covilhã - Benfica B

Trofense - Nacional

Torreense - F. C. Porto B

Vilafranquense - Farense

Leixões - E. Amadora

Moreirense - Penafiel

B SAD - Tondela

Mafra - Ac. Viseu



Jornada 25 (19 de março)

Nacional - Moreirense

Farense - B SAD

F. C. Porto B - Leixões

Tondela - Mafra

Ac. Viseu - Sp. Covilhã

Feirense - Trofense

Benfica B - UD Oliveirense

Penafiel - Vilafranquense

E. Amadora - Torreense



Jornada 26 (02 de abril)

Moreirense - Feirense

Mafra - Benfica B

Vilafranquense - Nacional

Trofense - Farense

B SAD - Torreense

Penafiel - F. C. Porto B

Leixões - Ac. Viseu

Sp. Covilhã - E. Amadora

UD Oliveirense - Tondela



Jornada 27 (08 de abril)

Tondela - Leixões

Ac. Viseu - Vilafranquense

Torreense - Sp. Covilhã

Feirense - Penafiel

Benfica B - B SAD

Nacional - UD Oliveirense

F. C. Porto B - Trofense

Farense - Moreirense

E. Amadora - Mafra



Jornada 28 (16 de abril)

Trofense - Tondela

Moreirense - Benfica B

Penafiel - Nacional

UD Oliveirense - Farense

Vilafranquense - E. Amadora

Leixões - Sp. Covilhã

B SAD - Ac. Viseu

Feirense - F. C. Porto B

Mafra - Torreense



Jornada 29 (23 de abril)

F. C. Porto B - Moreirense

E. Amadora - B SAD

Nacional - Feirense

Torreense - Leixões

Ac. Viseu - UD Oliveirense

Tondela - Vilafranquense

Benfica B - Trofense

Farense - Penafiel

Sp. Covilhã - Mafra



Jornada 30 (30 de abril)

Penafiel - Benfica B

F. C. Porto B - Nacional

Feirense - Farense

UD Oliveirense - E. Amadora

Vilafranquense - Torreense

Moreirense - Tondela

B SAD - Sp. Covilhã

Leixões - Mafra

Trofense - Ac. Viseu



Jornada 31 (07 de maio)

Leixões - B SAD

Tondela - Feirense

Ac. Viseu - Penafiel

Benfica B - Nacional

Mafra - Vilafranquense

Farense - F. C. Porto B

E. Amadora - Moreirense

Sp. Covilhã - UD Oliveirense

Torreense - Trofense



Jornada 32 (14 de maio)

Feirense - Benfica B

Moreirense - Leixões

Nacional - Farense

Trofense - E. Amadora

Vilafranquense - Sp. Covilhã

B SAD - Mafra

Penafiel - Tondela

F. C. Porto B - Ac. Viseu

UD Oliveirense - Torreense



Jornada 33 (21 de maio)

Ac. Viseu - Feirense

Torreense - Penafiel

Tondela - F. C. Porto B

B SAD - UD Oliveirense

Benfica B - Farense

Leixões - Vilafranquense

Mafra - Moreirense

E. Amadora - Nacional

Sp. Covilhã - Trofense



Jornada 34 (28 de maio)

Vilafranquense - B SAD

F. C. Porto B - Benfica B

UD Oliveirense - Leixões

Trofense - Mafra

Penafiel - E. Amadora

Moreirense - Sp. Covilhã

Feirense - Torreense

Nacional - Ac. Viseu

Farense - Tondela