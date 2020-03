Golaço de Bruno Fernandes garante empate do Man. United com o Everton

Nuno Barbosa Hoje às 15:08 Facebook

Aos 31 minutos de jogo, Bruno Fernandes estabeleceu a igualdade na partida frente ao Everton com um remate de fora da grande área. Veja o golo.

Antes do grande golo do internacional português, já o Everton se havia adiantado no marcador, logo aos três minutos do jogo em Liverpool, por intermédio de Calvert-Lewin.

Este jogo ficou ainda marcado pelo regresso de André Gomes ao onze do Everton. O médio internacional português lesionou-se com gravidade no início do passado mês de novembro, frente ao Tottenham, regressou na semana passada ao ativo para defrontar o Arsenal e, este domingo, já foi escolhido por Carlo Ancelotti para avançar na equipa titular.

Com este resultado, o Everton segue no 11.º posto da Premier League, com 37 pontos, enquanto o Manchester United ocupa o quinto lugar, com 42, os mesmos que o sexto classificado, Wolverhampton.