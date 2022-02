Sporting foi para o intervalo a vencer no Dragão

Golos de Paulinho e Nuno Santos vão dando vantagem aos leões.

O Sporting foi para o intervalo no "Dragão" a vencer o F. C. Porto, por 2-1.

O F.C. Porto entrou na primeira parte pressionannte, a conseguir encostar o Sporting à área e a criar oportunidades de perigo. O Sporting ia tentando sair rápido e aos oito minutos conseguiu chegar ao primeiro golo. Paulinho finalizou de cabeça um passe de Matheus Reis, que recebeu e cruzou de primeira para o avançado português. Os dragões reagiram e continuaram à procura do golo, mas o Sporting foi crescendo na partida, sempre com intenção de procurar ataques rápidos.

Após um período em que o jogo estava mais disputado a meio campo, o Sporting chegou ao segundo golo através de uma grande jogada: Nuno Santos deixou a bola em Matheus Reis, que fez um cruzamento ao segundo poste que sobrou para Sarabia, com o espanhol a deixar no meio para Nuno Santos finalizar. Três minutos depois, Fábio Vieira não quis deixar o marcador dos dragões em branco e reduziu a vantagem verde e branca com um remate de pé direito fora de área. Sporting vai vencendo no Dragão por 2-1 ao intervalo.

Veja o golo de Paulinho:

Nuno Santos fez o 2-0 desta forma:

Fábio Vieira reduziu de pé direito: