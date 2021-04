Veja o lance de Marega que levou o F. C. Porto a pedir penálti

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:47 Facebook

O jogo desta quarta-feira, entre o F. C. Porto e o Chelsea, ficou marcado por um lance em que Azpilicueta derrubou Marega na grande área, aos 72 minutos. O árbitro nada assinalou e o banco do F. C. Porto protestou e pediu grande penalidade.

Veja o lance:

Já depois do apito final, Sérgio Conceição deixou críticas à arbitragem, considerando que o lance de Marega era mesmo grande penalidade.

"Somos a única equipa dos quartos de final, penso que já éramos nos oitavos, que não pertence ao Big-5 e isso sente-se um bocadinho nestes tipos de jogos. Penso que há penálti sobre o Marega, houve muitas faltas e não houve amarelos. Houve algumas situações que não me deixaram satisfeito", disse o treinador dos azuis e brancos.

O F. C. Porto perdeu (2-0), esta quarta-feira, diante do Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mount e Ben Chilwell marcaram os golos.