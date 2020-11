JN Hoje às 21:03 Facebook

O avançado brasileiro Everton Cebolinha deu a volta na Madeira e garantiu ao Benfica o triunfo, por 2-1, frente ao Marítimo, na partida desta segunda-feira, que marca o fecho da oitava jornada da Liga.

Os madeirenses abriram o marcador aos 14 minutos, graças a um chapéu de Rodrigo PInho, que já leva seis golos nesta edição do campeonato.

Veja o golo de Rodrigo Pinho (1-0):

Na primeira oportunidade flagrante as águias empataram, por Pizzi, quando o cronómetro marcava 32 minutos.

Veja o vídeo de Pizzi (1-1):

Até ao intervalo, o marcador não voltou a funcionar e permanece a igualdade a uma bola.

Pouco depois do recomeço Everton Cebolinha protagonizou a volta no marcador e colocou o clube da Luz pela primeira vez a vencer.

Veja o golo de Everton (1-2):

Até ao final, nenhuma das equipas teve grandes ocasiões para voltar a marcar.

Com este triunfo, o Benfica regressa ao terceiro lugar, com os mesmos 18 pontos do Braga e a quatro do líder Sporting.

Já o Marítimo (15.º) mantém-se muito próximo dos lugares de descida.