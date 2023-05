O F. C. Porto está a vencer (2-0), no Dragão, o Vitória de Guimarães em jogo a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato. Taremi e Otávio marcaram os golos do encontro e minhotos ficaram reduzidos a dez, após expulsão de Handel, aos dois minutos.

Veja os golos e os casos: