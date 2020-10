Veja os "onzes" do Braga-AEK

JN Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O S. C. Braga recebe esta noite, pelas 20 horas, os gregos do AEK de Atenas, na jornada inaugural do Grupo G da fase de grupos da Liga Europa.

A partida será dirigida pelo árbitro francês Ruddy Buquet.

Eis os onzes de S. C. Braga e AEK:

S. C. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, David Carmo, Bruno Viana e Nuno Sequeira; Galeno, Ricardo Horta, André Castro e Iuri Medeiros; Paulinho e Fransérgio

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá; Zé Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Novais, Al Musrati, Ruiz, Gaitán, André Horta, Raúl Silva, Moura e Guilherme

AEK Atenas: Tsintotas; Svarnas, Chygrynskiy, Nedelcearu e Hélder Lopes; Vasilantonopoulos, Krsticic, Shakhov e Mantalos; Nélson Oliveira e Ansarifard

Treinador: Massimo Carrera

Suplentes: Athanasiadis e Theocharis; Livaja, Laci, Tankovic, Insua, Hnid, Mitaj, Sabanadzovic, Christopoulos, Machairas e Botas