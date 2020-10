Veja os onzes do Zorya-S. C. Braga

JN Hoje às 17:18 Facebook

O Braga defronta esta quinta-feira, pelas 17.55 horas, os ucranianos do Zorya Luhansk, na segunda jornada do Grupo G da fase de grupos da Liga Europa.

A partida na Ucrânia será dirigida pelo árbitro georgiano Giorgi Kruaskvili.

Eis os "onzes" do Zorya e do S. C. Braga:

Zorya: Vasilj; Favorov, Vernydub, Cvek e Khomchenovskiy; Nazarryana, Ivanisenia e Yurchenko; Lunov, Kochergin e Kabayev

Treinador: Viktor Skripnik

Suplentes: Shevchenko (GK); Rufati, Perovic, Gladkiy, Abu Hanna, Piddubnyi, Gryn, Sayyadmaneshshiadeh e Ciganiks



S. C. Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Raúl Silva e David Carmo; Francisco Moura, André Castro, Fransérgio e Gaitán; Ricardo Horta e Paulinho

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá (GK), Rogério Santos (GK): Zé Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Novais, Al Musrati, Ruiz, André Horta, Iuri Medeiros e Guilherme