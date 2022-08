Veja os possíveis adversários de F. C. Porto, Sporting e Benfica na Champions

As últimas equipas do pote 4 ficaram definidas esta quarta-feira e já se conhece todos os possíveis adversários das equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pote 1: Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid, PSG, F. C. Porto, Eintracht Frankfurt, AC Milan e Ajax;

Pote 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham;

Pote 3: Borussia Dortmund, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Nápoles, Benfica, Sporting, Leverkusen;

Pote 4: Marselha, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenhaga e Dínamo Zagreb

O sorteio da fase de grupos da edição 2022/23 da Liga dos Campeões realiza-se esta quinta-feira, a partir das 17 horas. A primeira jornada realiza-se a 6/7 de setembro e esta fase irá durar até 2 de novembro.

No Pote 1 o F. C. Porto evita alguns tubarões da Europa, como o Real Madrid (último vencedor da Champions), Manchester City ou PSG. No segundo pote, as equipas portuguesas podem defrontar colossos como Liverpool (vice-campeão europeu), Barcelona e Chelsea (campeão há dois anos). No pote 3, onde se encontram duas das três formações lusas em prova, encontram-se emblemas como o Dortmund, Inter de Milão e até Nápoles. O quarto e último pote, teoricamente com equipas mais acessíveis, tem Marselha, Celtic e Rangers como cabeças de cartaz.

Esta foi a segunda época consecutiva e apenas a oitava no total que Portugal conseguiu ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões.