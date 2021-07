Velejadores Jorge Lima e José Costa na "medal race" em 49er

JN/Agências Hoje às 09:45 Facebook

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa apuraram-se este sábado para a "medal race" da competição de 49er dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao manterem a sexta posição na classificação geral da prova.

A dupla portuguesa terminou as três últimas das 12 regatas desta fase da competição, realizadas em Fujisawa, com um 11.º e dois quartos lugares, totalizando 72 pontos, numa classificação liderada pelos neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke, com 52.

Na segunda-feira, Jorge Lima e José Costa serão uma das 10 tripulações que vão disputar a "medal race", regata que contabiliza o dobro dos pontos, com os finalistas olímpicos a transportarem a totalidade da pontuação da primeira fase da prova.