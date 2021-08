Velocista Chijindu Ujah suspenso por alegada violação de doping em Tóquio 2020

JN/Agências Hoje às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O velocista Chijindu Ujah, medalha de prata pela Grã-Bretanha nos 4x100 metros em Tóquio 2020, foi suspenso esta quinta-feira, provisoriamente, pela Unidade de Integridade de Atletismo (AIU) por uma suposta violação de doping durante os Jogos Olímpicos.

Se se provar o crime, Ujah, que foi testado a 6 de agosto, e a equipa britânica podem perder a medalha de prata, na final ganha pela Itália.

O laboratório antidoping montado em Tóquio 2020 revelou uma "descoberta analítica adversa" com substâncias proibidas, nomeadamente ostarina e S-23, ou seja, moduladores seletivos do recetor de andrógeno (SARM) que ajudam no aumento da força e massa muscular.

O atleta tem direito a pedir a contra-análise, da amostra B.

Ujah fez parte do quarteto britânico vice-campeão olímpico, juntamente com Zharnel Hughes, Richard Kilty e Nethaneel Mitchell-Blake.

A AIU confirmou ainda que o lançador de peso georgiano Benik Abramyan, o corredor de 1.500 metros Sadik Mikhou, do Bahrain, e o velocista Mark Otieno Odhiambo, do Quénia, também foram suspensos provisoriamente, devido a testes igualmente suspeitos.