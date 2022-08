Velório de Chalana realiza-se na Basílica da Estrela

Hoje às 09:57, atualizado às 11:08 Facebook

O velório de Chalana realiza-se esta quinta-feira à noite, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

O velório de Fernando Chalana decorrerá entre as 19 e as 22 horas desta quinta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa. As exéquias fúnebres terão início na sexta-feira, às 14.15 horas, com missa de corpo presente.

O Benfica anunciou que o emblemático jogador será homenageado no relvado do Estádio da Luz, na sexta-feira, pelas 15.30 horas.

O funeral será depois no Cemitério do Alto de São João, onde terá lugar a cremação numa cerimónia restrita à família do ex-jogador.

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu, na quarta-feira, aos 63 anos. Sofria de uma doença degenerativa.