Velório de Pelé centra atenções do mundo do futebol

O velório de Pelé, falecido na última quinta-feira, com 82 anos, decorrerá no Estádio Vila Belmiro, casa do Santos, clube onde jogou o "Rei" durante grande parte da carreira.

Entre hoje e amanhã, os adeptos terão a possibilidade de se despedir de um dos grandes nomes da história do futebol, Pelé, eleito pela FIFA como melhor jogador do século XX.

À chegada ao estádio, na última noite, várias pessoas receberam o carro fúnebre que trazia o corpo de Pelé com fogo de artifício.

No estádio já se encontram muitos jornalistas para acompanhar as cerimónias e Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi a primeira figura pública a passar pelo local.

O caixão com o corpo de Pelé já foi colocado no local que lhe foi destinado, numa tenda colocada no relvado do Estádio Vila Belmiro.

Os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, da Conmebol, Alejandro Domínguez, e da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, chegaram juntos ao Estádio Vila Belmiro. Infantino referiu: "Pelé sabe o que fez pelo futebol. O rei é eterno. A FIFA vai homenageá-lo como merece. Pedimos a todas a federações do mundo para guardarem um minuto de silêncio em todos os jogos e vamos pedir-lhes, também, que deem o nome de Pelé a um estádio".

Alguns antigos internacionais brasileiros, como Zé Roberto e Mauro Silva, já passaram pelo estádio e Vinícius Jr, jogador do Real Madrid, enviou uma coroa de flores.

Pelé será sepultado, na terça-feira, no Memorial Necrópole Ecuménica, o cemitério mais alto do mundo, que tem vista para o Estádio Vila Belmiro.