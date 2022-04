Vencedores da Youth League homenageados na câmara de Lisboa

André Bucho e Susana Silva Hoje às 18:18 Facebook

Os jogadores do Benfica que conquistaram, na segunda-feira, a primeira UEFA Youth League para o clube foram recebidos, esta quinta-feira à tarde, pelo edil Carlos Moedas, na Câmara Municipal de Lisboa.

À espera para aplaudir os campeões europeus juniores estavam mais de duas centenas e meia de pessoas. Após saírem do autocarro que os conduziu aos paços do concelho, os jogadores seguiram para a autarquia, onde foram recebidos pelo presidente Carlos Moedas.

""Queria primeiro agradecer ao Benfica, vocês são umas das maiores marcas de Lisboa e para mim é um grande orgulho ter-vos aqui. São uma marca que conseguiu ir do bairro para o Mundo. Isso é enorme. Vocês são campeões e é um orgulho enorme para todos nós e para a cidade e um orgulho enorme para as vossas famílias. Viva o Benfica, viva o que fizeram por nós e viva a imagem que dão da nossa cidade e do nosso país e merecem estar aqui. Tanto, que é com emoção que vos recebo", começou por dizer o presidente da autarquia.

De seguida dirigiu a palavra para Rui Costa. "O trabalho que esta a fazer e tem feito no Benfica, esta capacidade que Rui Costa tem de ligar o sucesso desportivo ao sucesso social, ao sucesso da educação e formação, que foi exatamente onde ele começou, é único. A visão que ele tem é de que o Benfica é muito mais do que o desporto. O Benfica é uma casa de vitórias, uma casa que muda vivas, que mudou as vossas vivas e que vai mudar as nossas vidas porque vocês são os nossos campeões", acrescentou Carlos Moedas.

Os verdadeiros obreiros da conquista, os atletas, também não foram esquecidos. "O orgulho que os vossos pais e nós temos em vós é enorme, porque vocês são o símbolo disto. São o símbolo de que para chegar ao sucesso é preciso sacrifício. Foi o vosso sacrifício e dos vossos país que fez com que chegassem aqui. Esse sacrifício é único e um exemplo para os outros, é um exemplo que a vida não é sorte. É trabalho. É sacrifício todos os dias é disciplinada de se levantar de manhã e, à chuva ou ao sol, ir treinar, mesmo quando não apetece. E isso é o maior exemplo que temos para as novas gerações. É por isso que o futebol e o desporto é tão importante. Para ser campeão é preciso querer muito e vocês querem muito. Queremos muito que o Benfica continue a ser o nosso embaixador. Obrigado a todos, aos jogadores, ao Benfica, ao capitão", salientou.

Rui Costa, presidente do Benfica, agradeceu a homenagem. "É com natural satisfação e muita honra que hoje [quinta-feira] nos encontramos aqui, em nome no Benfica, agradeço à cidade de Lisboa por esta merecida receção aos heróis de Nyon. O Benfica é um clube de Lisboa, facto evidente logo no seu nome, mas desde sempre se projetou em todo o território português e em todo o Mundo. Diria mesmo que o amor ao Benfica está presente nos quatro cantos do Mundo. Embora a base do futebol profissional e da formação se localize no Seixal, é aqui em Lisboa que o clube contribui para a progressão e desenvolvimento do desporto, desde o futebol às mais diversas modalidades. Continuaremos a fazê-lo, conscientes das nossas responsabilidades enquanto instituição de utilidade pública e ao fazê-lo, honramos igualmente a cidade e o nome de Lisboa", frisou o dirigente das águias.

E continuou: "Foi o que aconteceu na passada segunda-feira. À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade. O Benfica conquistou a UEFA Youth League, um jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido, um objetivo que assumimos e ambicionamos em cada início de temporada, porque a formação é, há alguns anos a esta parte, uma pedra basilar no projeto desportivo do Benfica. É um projeto em que estas conquistas que tanto nos orgulham, que tanto orgulham todos os benfiquistas, não são um fim, mas uma parte do percurso. Parte de um caminho que começa por formar com qualidade no plano desportivo, mas também em outras dimensões da vida, que passa por incutir nos jovens esta mística única, bem como os valores dos nossos fundadores, não esquecendo nunca que no Benfica todos os troféus são importantes e enriquecem o nosso museu, mas não esquece que todo este percurso é para formar jogadores à Benfica que venham a alinhar com sucesso na equipa principal".

"Este título é o corolário do trabalho e profissionalismo de toda a organização do Benfica, de todos os que idealizaram e concretizaram toda esta estrutura, dos anteriores diretores do Campus e de todos os que ali trabalharam sob a sua liderança. De todos os jovens que passaram pelo Benfica desde a sua inauguração a 22 de setembro de 2006, com especial destaque para aqueles que levaram a equipa para as outras três finais e que com esse feito extraordinário deram visibilidade internacional ao trabalho ali desenvolvido e abriram espaço aos jovens que hoje [quinta-feira] homenageamos", anotou Rui Costa.

O presidente benfiquista dirigiu de seguida o foco para a estrutura do clube. E enumerou: "Da atual estrutura de dirigente da formação do Benfica, natural destaque para o diretor do Campus, professor Pedro Mil-Homens, mas sublinhando igualmente o contributo de Pedro Marques, Bruno Maruta, Do Rodrigo Magalhães e do Fernando Pinto, do staff que acompanhou a equipa, dando-lhes todas as condições para que se focassem e concentrassem apenas nos jogos. Do treinador Luís Castro e da equipa técnica que orientou o plantel para o sucesso, bem como dos demais treinadores das estruturas técnicas da formação, que ao longo do ano trabalharam estes jogadores noutros escalões. E os nossos talentosos jogadores, que merecem cada um todos os elogios que receberam nestes dias e, por fim, mas não menos importante, os milhares de benfiquistas que marcaram presença na final e em todos os jogos que disputaram em Nyon. Que bonita que foi a mobilização das Casas do Benfica, que bonito foi presenciar e ouvir as histórias daqueles adeptos que fizeram centenas e até milhares de quilómetros para apoiar o Benfica, que bonito ver aquele vermelho vivo que coloriu a quase totalidade do estádio e arredores, que bonito que foi. Isto é Benfica!".

No momento de festa, o dirigente reconheceu a responsabilidade acrescida pelo feito agora alcançado. "Por tudo isto quero felicitar todos sem exceção, porque esta conquista, tão merecida e que a todos honra, é fruto de todos. Celebremos com humildade e tendo a clara consciência que esta conquista aumenta a nossa exigência, mas também a certeza do caminho que estamos a percorrer. O sucesso dos nossos jogadores que chegaram à equipa principal e a algumas das mais ricas equipas da Europa, a dupla distinção como a melhor academia do Mundo e o domínio das convocatórias das seleções jovens são indicadores de isso mesmo. Mas a dimensão e grandeza do Benfica exige-nos sempre mais. Saberemos honrar esse desígnio com trabalho, paixão, ambição e responsabilidade", realçou.

Rui Costa terminou o discurso na autarquia com uma nota mais pessoal. "Como alguém que fez toda a formação no Benfica, que saborosa foi esta conquista", terminou.

Após os discursos, os jogadores dirigiram-se à varanda da Câmara Municipal de Lisboa para, finalmente, mostrarem o troféu conquistando aos adeptos que os esperavam do lado de fora.