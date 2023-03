Vencer a Champions ? "Claro que é possível, nada é impossível no futebol"

JN Hoje às 14:16 Facebook

Técnico alemão garante que as águias têm uma pequena chance de ganhar a Liga dos Campeões e já pode contar com Chiquinho e Gonçalo Guedes para o jogo com o Brugge, esta terça-feira (20 horas), na Luz, e que pode dar a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

"Todas as equipas que estão na fase a eliminar podem ganhar, mas não com a mesma probabilidade. As que têm menor orçamento terão menos chances do que as que têm um maior. Mas claro que é possível, nada é impossível no futebol. Porém, neste momento estamos muito focados em chegar aos quartos-de-final, o que para um clube como o Benfica seria uma grande conquista.", sublinhou o técnico, esta segunda-feira, no Seixal.

No plano estratégico, o responsável pode agora estar mais descansado, uma vez que já pode contar com Chiquinho e Gonçalo Guedes que haviam falhado o último embate. E, também, Bah ausente no treino da manhã desta segunda-feira.

Por outro lado, o treinador espera um jogo intenso, mas acredita numa boa exibição da equipa que joga com uma vantagem de dois golos devido ao triunfo (2-0), no duelo da primeira mão, na Bélgica.

"Esperamos um Brugge que vai lutar pelo acesso aos 'quartos'. Ganhámos o primeiro jogo e se quiserem qualificar-se precisam de mais de dois golos. Têm de jogar ao ataque, mas não sabemos se o vão fazer desde o início. Desconhecemos o plano do adversário e é por isso que nos focamos em nós. Vamos dar o nosso melhor ao longo dos 90 minutos. Queremos mostrar um bom futebol e que merecemos passar aos 'quartos-de-final", sustentou.

O alemão aceita que os belgas não atravessam um bom momento, mas que apresentam "qualidade individual". "Se estiverem num bom dia, podem criar-nos muitas dificuldades. Temos de nos apoiar uns aos outros, tal como fizemos em Bruges, e acreditar na nossa capacidade ofensiva. Estamos preparados para um jogo intenso e mostrar bom futebol", acentuou