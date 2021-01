Venceu a Youth League pelo F. C. Porto e vai jogar no Alverca

JN Hoje às 16:09 Facebook

O avançado Ángel Torres, do F. C. Porto B, vai representar o Alverca até ao final da presente temporada, anunciou esta quarta-feira o clube ribatejano.

Com apenas 20 anos, o colombiano já tem dois títulos no currículo, ambos pela equipa sub-19 dos dragões. Foi de azul e branco que conquistou a Youth League e o campeonato nacional, ambos em 2018/19.

Em época e meia no futebol sénior, tem 22 aparições na Liga 2, pelo F. C. Porto B, e um golo marcado. Agora, vai jogar no Campeonato de Portugal, ao serviço do vice-líder da série F. Esta época, na equipa B dos dragões fez apenas quatro jogos.