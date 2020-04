Venceu Roland Garros em 2019 e agora trabalha num supermercado

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Kevin Krawietz, que venceu Roland Garros em pares, ao lado de Andreas Mies, em 2019, tem trabalhado num supermercado alemão, para ajudar as pessoas da zona onde vive.

Em tempos difíceis, as boas ações continuam a multiplicar-se. Kevin Krawietz, campeão de Roland Garros em 2019, tem trabalhado num supermercado em Munique, durante a pandemia do novo coronavírus. O tenista, que este ano já amealhou perto de 80 mil euros, e que tem assumido as funções de repositor no supermercado, está a auferir um salário de 450 euros em prol da sociedade.

"Estou há várias semanas a trabalhar como repositor de um supermercado com um salário de 450 euros. Reponho a mercadoria nas estantes, classifico as caixas vazias e limpo os carrinhos de compras com desinfetante", disse à revista "Der Spiegel".

O trabalho de Krawietz como ajudante de supermercado está prestes a chegar ao fim. O número 14 do ranking ATP em pares conseguiu uma licença do governo alemão para voltar a treinar, uma vez que é considerado um atleta de elite.

"Na minha vida dei-me ao luxo de converter o meu hobbie na minha profissão e agora quis ter um trabalho normal por um tempo. Devido ao coronavírus tenho a oportunidade de fazê-lo. Levanto-me às 5 da manhã para encher as estantes do mercado quando abre. Vou de patins e é assim que me desloco em Munique", afirmou.