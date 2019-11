Venceu um cancro e agora estreia-se no Manchester United

Hoje às 17:48 Facebook

Max Taylor é a novidade nos convocados dos "red devils" para o jogo com o Astana, da Liga Europa. Há um ano, fazia quimioterapia.

Max Taylor só tem 19 anos, mas já pode ser tido como um exemplo de superação, que esta terça-feira conheceu o ponto mais alto, depois de bater no fundo.

Há cerca de 12 meses, este central inglês estava no hospital, remetido à quimioterapia que havia de o livrar do cancro nos testículos. O futuro no futebol parecia improvável, mas não foi preciso esperar muito para se saber que as expectativas mais pessimistas eram infundadas.

Primeiro, curou-se. Depois regressou aos relvados. E agora, mais ou menos um ano depois de ter a vida em jogo, estreia-se nos convocados da equipa principal do Manchester United, que joga esta quinta-feira no Cazaquistão, frente ao Astana.