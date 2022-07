Venda de bilhetes para a Supertaça arranca dia 15 e terá três fases distintas

JN Hoje às 12:57 Facebook

Os detentores de lugar anual e os sócios portistas têm prioridade na venda de ingressos para a Supertaça. Os preços variam entre os 5 e os 15 euros.

Segundo uma nota publicada pelo F. C. Porto, o processo de venda de bilhetes para o duelo com o Tondela, dia 30 de julho, no Municipal de Aveiro, terá três fases distintas.

A primeira decorrerá nos dias 15 e 16 de julho, destinada a detentores de lugar anulas. A 17 e 18 de julho, a venda será alargada aos sócios, sendo que a partir do dia 19 deste mês os ingressos ficarão disponíveis para venda ao público em geral.

Segundo os portistas, "cada cartão de sócio dá direito à compra de um bilhete e cada pessoa poderá apresentar, no máximo, dois cartões.

Os bilhetes, que têm um custo de 5 euros, 10 euros ou 15 euros, vão estar disponíveis para venda na Loja do Associado e nas F. C. Porto Stores da Arrábida, Baixa, Norte, Parque Nascente e Vila Conde.