Venda de Darwin no verão pode dar jackpot de 80 milhões

Com 31 golos em 36 jogos, Darwin é cada vez mais um alvo apetecível na Europa e o leilão esperado, pela contratação do jogador, no fim da temporada, pode render entre 70 e 80 milhões de euros aos encarnados.

Os cinco golos marcados na presente edição da Liga dos Campeões inflacionaram ainda mais o valor do uruguaio e a SAD está ciente de que este encaixe pode ser crucial nas contas. As águias vão, provavelmente, terminar a Liga na terceira posição, o que implica a possibilidade de falhar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Cenário que pode ser "protegido" com a venda de Darwin.

Esta segunda-feira, segundo o portal inglês "The Athletic", juntaram-se mais dois clubes interessados na aquisição, casos do PSG e do Chelsea. Há outros emblemas que seguem o avançado de perto, como o Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Milan e Inter de Milão.