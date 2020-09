Venda de Fábio Silva mexe com dia calmo

JN Hoje às 21:26 Facebook

A transferência do avançado Fábio Silva, de 18 anos, do F. C. Porto para os ingleses do Wolverhampton, num dos 10 negócios mais rentáveis no futebol português, foi o grande destaque de um dia tranquilo de mercado.

F. C. Porto: Os dragões anunciaram a venda do avançado Fábio Silva, 18 anos, aos ingleses do Wolverhampton, que pagaram 40 milhões de euros ao F. C. Porto. O jogador assinou contrato com o emblema inglês até 2025 e vai aumentar o contingente luso no Wolverhampton, que é treinado por Nuno Espírito Santo e que conta no plantel com Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

V. Guimarães: O defesa internacional português Sílvio foi contratado pelos minhotos, com o vínculo a ser de um ano, com mais um de opção. O lateral, de 32 anos, que se desvinculou do Vitória de Setúbal no final da temporada, vai juntar-se segunda-feira ao grupo comandado por Tiago, com quem jogou em 2011/12 no Atlético de Madrid.

Boavista: O defesa nigeriano Chidozie Awaziem, de 23 anos, foi emprestado pelo F. C. Porto às panteras até ao final da época. Na época passada, o central já tinha sido cedido pelos campeões nacionais aos espanhóis Leganés.

Moreirense: O avançado ganês Malik Abubakari deixa a formação de Moreira de Cónegos e ruma ao Casa Pia. O ponta de lança, de 20 anos, deixa o Moreirense e junta-se aos gansos, depois de também ter passado pelo Fafe, onde fez 25 jogos e marcou nove golos, e pelos juniores do Vizela, onde fez a sua melhor época, marcando 22 golos em 26 jogos.

PSG: O espanhol Sergio Rico transferiu-se a título definitivo para o campeão francês, clube que representou por empréstimo do Sevilha na temporada passada, tendo assinado um contrato até 2024. O guarda-redes, de 27 anos, cumpriu toda a formação no clube espanhol, atual campeão da Liga Europa, e fez a estreia pela equipa principal em setembro de 2014, mantendo-se com o estatuto de habitual titular até ser cedido pela primeira vez, em 2018/19, aos ingleses do Fulham.