Venda de Palhinha pode satisfazer os cofres da SAD do Sporting

Técnico Ruben Amorim acredita que é possível ficar com Matheus Nunes no plantel em 2022/23, caso se concretize a saída de João Palhinha neste mercado de verão.

A venda de João Palhinha é prioritária para os leões, pois entendem que o encaixe financeiro com o médio pode permitir que a SAD não tenha de efetuar outra transferência significativa no mercado de verão. Além disso, Ugarte apresenta o perfil certo para substituir o português e Ruben Amorim está satisfeito com a evolução do uruguaio, apesar considerar que ainda tem um longo caminho a percorrer. O dinheiro da entrada na Liga dos Campeões e o possível acordo no dossiê Rafael Leão são, no futuro próximo, outras fontes de receita para o Sporting.

Matheus Nunes, outro ativo muito valioso do plantel, é um jogador mais difícil de ser substituído no mercado e, por isso, o treinador considera que deve permanecer pelo menos mais uma temporada em Alvalade. O médio pode também valorizar-se no próximo Mundial, o que permitirá, em teoria, uma transferência mais importante a médio prazo.