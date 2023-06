Vendas permitem segurar outras jóias no Sporting

Rui Farinha Ontem às 22:09 Facebook

A venda de Porro, em janeiro, aliada à de Ugarte e, muito provavelmente, de Tiago Tomás (ver abaixo) no atual mercado de transferências, vão permitir aos leões manter as principais peças-chave do plantel, a menos que seja acionada a cláusula de rescisão de qualquer um deles.

O objetivo do treinador Ruben Amorim e do presidente Frederico Varandas é manter o núcleo duro, a que se acrescentarão contratações para as posições em que a equipa está deficitária, casos de um lateral direito, um médio defensivo e um avançado.

Pedro Gonçalves, com uma cláusula de 80 milhões, é o jogador com mais mercado, mas a SAD apenas o libertará por aquele valor ou por um muito próximo. O exemplo aplica-se também a Gonçalo Inácio (cláusula de 45 milhões) e a Marcus Edwards (60M), outros jogadores que têm gerado interesse em vários clubes europeus.

O arranque da pré-temporada está agendado para 2 de julho e Ruben Amorim tem pressa em fechar o plantel. Se possível, antes dessa data. No entanto, para já, os leões ainda não efetuaram contratações sonantes, mas já definiram alvos: Gyokeres, do Coventry, é o escolhido para o ataque, já Sugawara (Az Alkmaar) e Lamptey (Brighton) são apontados para o lado direito da defesa. As próximas semanas serão decisivas para o desfecho das contratações.