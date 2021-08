Vendaval açoriano só vale margem mínima

Miguel Pataco Ontem às 23:39 Facebook

Carlos Júnior e Morita marcaram os golos (2-1) que dão esperança ao Santa Clara para a segunda mão do play-off da Liga Conferência Europa, em Belgrado.

Uma exibição cheia de personalidade permitiu à equipa de Daniel Ramos garantir uma curta, mas preciosa, vantagem sobre um rival sérvio cheio de qualidade individual, mas que não resistiu à força dos açorianos.

Ainda a lidar com muitas baixas de covid-19, o Santa Clara entrou a matar, com Carlos Júnior a abrir o marcador aos quatro minutos, após assistência de Jean Patric. A meio da primeira parte Boateng acertou em cheio na barra da baliza do Partizan e a equipa da casa chegou ao segundo, aos 49 minutos: depois de uma jogada confusa e muitos ressaltos, Morita mostrou classe a tirar um rival do caminho e atirar a contar. Os sérvios foram rápidos a reagir e Vujacic reduziu. O jogo libertou-se das amarras e só uma grande defesa de Popovic impediu Lincoln de marcar de livre direto.

Bola no outro extremo e Ricardo Fernandes a travar a tentativa de Soumah, antes de Rafael Ramos fazer um corte providencial em cima da linha para evitar que Markovic assinasse o empate.