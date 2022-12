Vendaval de bom futebol leonino humilha guerreiros

Rui Farinha Hoje às 23:26 Facebook

Sporting goleia Braga com golos de Inácio, Paulinho, Pedro Gonçalves, Trincão e Edwards. Equipa de Ruben Amorim apura-se e deixa minhotos fora da final four da Taça da Liga

Um vendaval de bom futebol do Sporting esmagou o Braga, por 5-0, e os leões tornaram-se na primeira equipa apurada para a final four da Taça da Liga. Mesmo com equipas iniciais mais perto das que são habitualmente titulares, os minhotos ajoelharam-se perante o poderio do adversário, que, aos sete minutos, já vencia por dois golos, com assinatura de Inácio e de Paulinho. Até ao intervalo marcou outros três, por Pedro Gonçalves, Trincão e Edwards.

Com Pote no miolo por troca com Morita, o Sporting entrou com o pé no acelerador e quase não teve de esperar até inaugurar o marcador. Após uma defesa incompleta de Matheus, Inácio só teve de empurrar para o fundo da baliza e, logo depois, uma assistência de cabeça de Trincão permitiu a Paulinho selar o 2-0.