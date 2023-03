Venezuelano Orluis Aular candidato a repetir vitória na Volta ao Alentejo

Em 2022, Orluis Aular ganhou a Volta ao Alentejo, após ter ganho a Clássica da Arrábida. No passado domingo, repetiu a vitória nesta prova, que terminou em Palmela e, a partir desta terça-feira, apresenta-se na partida em Beja como o principal candidato a repetir a vitória da "Alentejana".

A concretizar-se, o corredor venezuelano da equipa espanhola Caja Rural/Seguros RGA iguala os dois triunfos do compatriota Carlos Barbero, em 2014 e 2017, o único com dois triunfos. Ainda assim, seria o primeiro corredor a ganhar a corrida duas vezes consecutivas.

A celebração dos 40 anos da Volta ao Alentejo fica marcada pela falta da Rádio Popular/ Paredes/ Boavista, que se tinha autossuspendido, mas que, entretanto, foi suspensa por 30 dias pela Comissão Disciplinar da União Ciclista Internacional (UCI).

Amanhã em Beja, alinharão à partida da prova, que estará na estrada entre 22 e 26 de março, 125 corredores em representação de 18 equipas, onze portuguesas e sete estrangeiras, comportando um total de 834 quilómetros em cinco etapas em linha.

Este ano, a organização não realiza o tradicional contrarrelógio com passagem pelo Alto da Senhora da Penha, em Castelo de Vide, mas realiza uma etapa muito dura na Serra de São Mamede, com cinco contagens de montanha, nos últimos 60 quilómetros da tirada que termina na chamada "Sintra do Alentejo".

Para além de Orluis Aular, como candidatos à vitória apresentam-se Maurício Moreira e Luís Mendonça, ambos da Glassdrive/Q8/Anicolor, que já venceram a Volta ao Alentejo, António Carvalho (ABTF Betão/Feirense) Délio Fernandez (AP Hotels and Resorts/Tavira/Farense), Joaquim Silva (Efapel Cycling), sem esquecer o outsider João Matias (Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua).

Quanto a corredores alentejanos, só marca presença José Bicho (AP Hotels and Resorts/Tavira/Farense), natural de Safara, concelho de Moura, que faz a sua estreia na corrida e também como profissional em corridas por etapas.

Equipas presentes

Continentais Profissionais (3): Caja Rural/Seguros RGA, Equipo Kern Pharma e Burgos/BH (todas de Espanha)

Continentais (12): Glassdrive/ Q8/ Anicolor, Aviludo/ Louletano/ Loulé Concelho, Efapel Cycling, Credibom/ LA Alumínios/ MarcosCar, Tavfer/ Ovos Matinados/ Mortágua, Kelly/ Simoldes/ Oliveirense, AP Hotels and Resorts/ Tavira/ SCFarense, ABTF Betão/ Feirense, Bike Aid (Alemanha), Electro Hiper Europa (Espanha), Trinity Racing (Grã-Bretanha) e Bai/ Sicasal/ Petro de Luanda (Angola)

Equipas de Clube (3): Fonte Nova/Felgueiras, JV Perfis/ Windmob e Santa Maria da Feira/ Segmento d"Época/ Reol