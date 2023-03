Venezuelano Orluis Aular repete vitória de 2022 e faz história na Volta ao Alentejo

Teixeira Correia Hoje às 17:12 Facebook

Orluis Aular (Caja Rural/Seguros RGA) foi, este domingo, coroado em Évora como o "Rei da Alentejana" ao vencer pela segunda vez e de forma consecutiva a Volta ao Alentejo. O Venezuela repete o êxito do ano passado depois de, tal como em 2022, ter envergado a camisola amarela em Castelo de Vide.

Face às bonificações nas metas volantes e na chegada os segundo e terceiro classificados ainda tentaram roubar segundos a Aular, mas este esteve em grande nível ainda aumentou a diferença para os dois corredores.

Algumas fugas, sempre controladas pela Eletro Hiper Europa e pela Caja Rura/ Seguros RGA, não permitiram veleidades aos mais afoitos. A última das tentativas ainda durou até aos quilómetros finais mas depois a Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua, trabalhou para o seu sprinter, o também venezuelano Leangel Linarez, que rematou com chave de ouro na Praça do Giraldo. Corridas a Volta ao Alentejo e ao Algarve e mais cinco corridas de um dia, até agora nenhum corredor português conseguiu uma vitória no calendário velocipédico Nacional.

No final da Volta, Orluis Aular considerou que "foi um triunfo muito trabalhado, com um grande sacrifício da equipa. O Alentejo e Portugal são os meus talismãs", concluiu.

Joaquim Gomes, o diretor da "Alentejana", considerou que o balanço dos 40 anos "é muito positivo e saímos com uma corrida reforçada junto das autarquias e dos patrocinadores", rematou.

Classificação da etapa: Monforte-Évora-154,9kms

1º- Leangel Linares/VEN (Tavfer/Ovos Matinados/Mortágua) - 3:33:55 (média de 43.447 kms/h), 2º- Orluis Aular/VEN (Caja Rural/Seguros RGA) m.t., 3º- Pirmin Eisenbarth/GER (Bike Aid) m.t., 4º- Luke Lamperti/USA (Trinity Racing) e 5º- Luís Mendonça/POR (Glassdrive/Q8/Anicolor)

Classificação FGral Final

1º- Orluis Aular/VEN (Caja Rural/Seguros RGA)-19:53:56, 2º- Adrian Bustamante/COL (Kelly/Simoldes/Oliveirense) a 17", 3º- Alex Molenaar/NED (Eletro Hiper Europa) m.t., 4º- Maurício Moreir/URU (Glassdrive/Q8/Anicolor) a 30" e 5ª- Giovanni Carboni/ITA (Equipo Kern Pharma) m.t

Equipas: (Equipo Kern Pharma), Pontos: Orluis Aular/VEN (Caja Rural/Seguros RGA), Montanha: Pedro Silva/POR (Glassdrive/Q8/Anicolor) e Juventude: Max Walker/GBR (Tronity Racing)