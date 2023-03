Vento forte adia arranque da prova da elite mundial do surf em Peniche

JN/Agências Hoje às 13:43 Facebook

O início da prova portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche, foi adiado, pelo menos, até sexta-feira, devido ao forte vento que afeta as ondas na Praia de Supertubos.

"Temos um [vento] 'onshore' [mar-terra] superforte, de sudoeste, que é do pior para Supertubos", assinalou o diretor de circuitos e competição da WSL, Renato Hickel, avançando que "o evento está 'off' hoje e amanhã [quinta-feira]".

No primeiro dia do período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito de elite mundial, o responsável destacou que as previsões para a ondulação são boas e que as atenções estão centradas nas condições do vento.

"As boas notícias são as de que temos uma frente fria a aproximar-se de Portugal e vai gerar um 'swell' [ondulação] de oeste durante o período de espera. Vamos ter que lidar com os ventos, mas devemos conseguir arrancar em breve, possivelmente, na sexta-feira", antecipou.

A competição vai decorrer na Praia de Supertubos, em Peniche, até 16 de março, e Portugal vai contar com os surfistas portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins entre os competidores.