Veríssimo apita Tondela-F. C. Porto e Jorge Sousa no Famalicão-Benfica

Na lista do Conselho de Arbitragem para a 31.ª jornada da Liga, destaque para a nomeação de Fábio Veríssimo, que vai apitar o duelo entre Tondela e F. C. Porto, enquanto Jorge Sousa vai dirigir o jogo do Benfica em Famalicão.

Confira as nomeações já anunciadas para a 31.ª jornada da Liga.

Aves-V. Setúbal

Árbitro: João Bento

Assistentes: Rodrigo Pereira e Carlos Covão

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro



Boavista-Marítimo

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Venâncio Tomé

4.º árbitro: David Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras



Rio Ave-Portimonense

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Nélson Cunha

4.º árbitro: Rui Oliveira

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Bruno Rodrigues



Tondela-FC Porto

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Nuno Pereira e Pedro Martins

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Trindade



Famalicão-Benfica

Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus