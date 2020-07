Veríssimo: "Chegar à frente do campeonato não quer dizer que seja favorito"

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 00:34 Facebook

Nélson Veríssimo mostrou-se contente com a exibição do Benfica no dérbi frente ao Sporting. Acredita que há tempo para preparar a final da Taça de Portugal, destacando o desejo de chegar a Coimbra e vencer o troféu.

O treinador do Benfica referiu que o jogo foi aberto, tal como a equipa técnica perspetivava. Explicou que a equipa conseguiu ter o domínio do encontro e criar ocasiões que poderiam originar o segundo golo. "Na segunda parte, o Sporting equilibrou e chegou ao golo, mas a sensação é que voltamos ao jogo e a ter domínio. Acabámos por marcar o segundo golo e considero ter havido justiça", afirmou.

Veríssimo realçou que se deve analisar o campeonato do Benfica pelo seu todo, explicando que houve períodos em que os encarnados foram melhores e outros em que não foram tão consistentes e que levaram à quebra em termos pontuais. "O objetivo era o título nacional. Não conseguimos, agora há outro título a disputar com o intuito de o ganhar", afirmou.

"Temos um plantel com 25 jogadores e todos contam. Fizemos várias alterações e os jogadores deram resposta positiva. Isso aconteceu com Seferovic, Vinícius, Florentino, Tomás Tavares e até o Gonçalo Ramos. Isto demonstra que ao longo da época contamos sempre com os 25 jogadores o que, na nossa perspetiva, é benéfico porque todos sentem que contam", explicou o técnico.

"Temos percebido ao longo do tempo que chegar à frente do campeonato não quer dizer que se seja favorito. É uma final. Vamos com desejo de chegar a Coimbra e vencer o troféu", finalizou.