Veríssimo desvaloriza ausências de Darwin e de Taarabt

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, não está preocupado com as ausências de Darwin e de Taarabt e promete uma equipa competitiva, no jogo de domingo, frente ao Estoril, no Estádio da Luz.

"Temos de estar sempre preparados para estas situações. Sobre o Darwin, a equipa tem de arranjar soluções, acreditamos muito que os substitutos vão dar uma resposta positiva. Também não vai estar o Taarabt mas não vai ser o facto de sair um e entrar outro que não me vão permitir dormir descansado", afirmou, no sábado.

João Mário não é utilizado há três jogos e o treinador justificou-se com o facto de haver muita concorrência no plantel. "Quando tiver oportunidade, vai dar resposta. Tem tido um comportamente fantástico nos treinos. O Taarabt teve uma oportunidade e apresentou rendimento, o Meité também".

Sobre o sorteio da Liga dos Campeões, assumiu que o Liverpool é um adversário complicado. "Vai ser difícil para nós mas também para o Liverpool". Ultrapassado o Ajax, nos oitavos da prova milionário, a atenção vira-se para o Estoril. "Temos jogadores com muita experiência, vamos dar uma boa resposta. Após o último duelo, temos de estar alerta".