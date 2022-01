Veríssimo desvaloriza baixas: "Plantel dá todas as garantias"

JN/agências Hoje às 16:39 Facebook

Benfica não terá Vlachodimos, Svilar, Vertonghen, Pizzi, Meité e Yaremchuk para a receção ao Paços de Ferreira. Treinador quer aproveitar a derrota do Sporting.

Nelson Veríssimo garantiu, este sábado, que a derrota do Sporting frente ao Santa Clara (3-2) não é um incentivo extra para o Benfica, mas assumiu o objetivo de encurtar distâncias para os leões.

Na antevisão do encontro de domingo com o Paços de Ferreira, o treinador benfiquista frisou que a pressão para as águias é sempre a de "lutar em todos os jogos pela vitória".

"Não há incentivo extra. O nosso incentivo é, jogo após jogo, lutar pela vitória e conquistar os três pontos e isso não muda. O que mudou é que podemos encurtar distâncias em função do resultado de amanhã", defendeu o sucessor de Jorge Jesus, reconhecendo que os benfiquistas não têm margem de erro na luta pelo título.

"Agora, obviamente, o objetivo passa por, ganhando todos os nossos jogos, encurtar distâncias para os dois clubes que vão nos lugares da frente", acrescentou.

Por outro lado, Veríssimo desvalorizou as baixas para o encontro com o Paços de Ferreira, apesar de ter, pelo menos, seis jogadores infetados com covid-19: os guarda-redes Vlachodimos e Svilar, o defesa Vertonghen, os médios Meité e Pizzi, e o avançado Yaremchuk

"É uma realidade que afeta todos os clubes. Temos todas as garantias em função da qualidade do plantel para apresentar uma equipa competitiva e com qualidade", disse o treinador, que vai cumprir o segundo jogo à frente da equipa.

Com o mercado reaberto, Nelson Veríssimo adiantou que, mais do que contratar, o objetivo do clube é encurtar o plantel. "Nenhum treinador pode dizer que o plantel está fechado perante oportunidades que surjam ou propostas. Mas a ideia é ter um plantel mais curto; acreditamos que haverá mais competitividade entre todos se o plantel for mais curto", explicou.