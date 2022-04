Veríssimo e o Liverpool: "Vamos com ambição de quem acredita no que está a fazer"

O treinador do Benfica garantiu, esta terça-feira, que acredita num bom resultado em Anfield e não pensa, para já, no jogo de domingo, diante do Sporting.

"Vamos com ambição natural de quem acredita no que está a fazer. Sabemos que vamos jogar com uma desvantagem de dois golos em Inglaterra, mas conscientes que as coisas podem mudar. Vamos com essa ambição. Apesar de ter perdido o jogo da primeira mão acreditamos no que fizemos no primeiro jogo, nas oportunidades que tivemos, mesmo não sendo muito eficazes. Por outro lado, vamos ter de ser muito consistentes no processo defensivo, face às características do Liverpool", começou por dizer Nélson Veríssimo, que pediu "cautela" aos jogadores do Benfica, mesmo que a equipa das águias precise de golos.

"Quando olhamos para o Liverpool temos de ponderar tudo o que é a dinâmica do Liverpool, pela qualidade que tem, pelas individualidades que tem. O objetivo passa por fazer golo, com a consciência que não podemos sofrer. Temos de fazer um jogo equilibrado, reconhecendo que, apesar da desvantagem de dois golos, não nos podemos atirar para o jogo de forma muito aberta. Temos de ter a consistência para aguentar. O Liverpool vai querer resolver o jogo os primeiros minutos, depois a nossa oportunidade há de aparecer. Foi para isso que preparámos a equipa. Amanhã, reconhecendo que vai ser difícil, vamos com essa ambição e com a crença que é possível", acrescentou, garantindo que ainda não pensa no jogo de domingo, diante do Sporting, a contar para a Liga.

"O jogo mais importante é o do Liverpool, indiscutivelmente. Sabemos os resultados, a classificação, a diferença pontual para os adversários... aqui damos importância a todas as competições em que estamos envolvidos, independentemente dos resultados serem negativos ou positivos. Dar a importância devida a esse jogo, admitindo que estamos numa situação complicada. O jogo do Sporting vem a seguir", concluiu.

Liverpool e Benfica defrontam-se, na quarta-feira, em Anfield, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. Na primeira ronda, os encarnados perderam por 3-1 no Estádio da Luz.