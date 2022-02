Veríssimo: "Estivemos reunidos no balneário. O presidente quis dizer-nos algumas palavras"

O treinador do Benfica, que não marcou presença na zona de entrevistas rápidas, reconheceu, esta quarta-feira, que os jogadores têm de ter "capacidade para dar a volta à situação" e deixou críticas à arbitragem.

"Quero pedir desculpa à BTV por não comparecer na flash. Estivemos reunidos no balneário, o presidente quis dizer-nos umas palavras. O que foi dito? As conversas ficam no balneário. O presidente esteve lá a expressar ideias relativamente à equipa. Temos de ouvir, aceitar e dar uma resposta. Inevitavelmente. Toda a estrutura tem de a dar. Agora é apontar baterias ao jogo com o Tondela", começou por dizer o técnico na conferência de imprensa, para depois deixar algumas críticas à arbitragem, nomeadamente no lance do golo anulado a Otamendi.

"Independentemente das oportunidades que possamos ter tido para fazer golos, há que reconhecer que não estivemos bem. Há aqui outras questões e, muito sinceramente, gosto de me focar muito no jogo. O Gil Vicente ganhou, ponto final. Fez dois golos, nós só fizemos um. Agora, é difícil explicar como é que aos cinco ou seis minutos é anulado um golo, quando há VAR. Para que é o VAR? Podemos olhar para trás, para outros jogos desde a minha entrada, e há outros momentos difíceis de entender. Hoje claramente houve uma falha. Se há VAR, deixamos seguir o lance até ao final. Na nossa opinião há um golo limpo que é anulado, que daria obviamente outra tranquilidade", vincou, destacando a "revolta" do plantel.

"É deixar o lance correr e depois analisar. Foi o que aconteceu no lance do Gonçalo Ramos, que estava fora de jogo. É difícil perceber isso, causa alguma revolta e alguma intranquilidade até aos jogadores. O nosso objetivo era ter uma entrada boa, forte, que seria traduzida no golo, foi conseguido e, depois, é anulado daquela forma. É difícil para mim e para os jogadores entender o porquê. Mas não me estou a escudar nisso para não termos conseguido vencer".

O Gil Vicente venceu (2-1), esta segunda-feira, o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Samuel Lino, Aburjania e Gonçalo Ramos marcaram os golos. Jogo terminou com coro de assobios e lenços brancos.

Com este triunfo, o Gil Vicente, que soma quatro triunfos nos últimos cinco jogos, reforçou o quinto lugar, com 33 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães (27), sexto. Já o Benfica, que sofreu a terceira derrota em casa na Liga, mantém-se no terceiro lugar, com 44 pontos, a 12 do líder F. C. Porto (56) e a três do Sporting (47), que joga ainda esta quarta-feira.