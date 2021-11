Veríssimo obriga águia a olhar para o mercado

Rui Farinha Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Central brasileiro tem lesão grave no joelho direito e apenas regressa na próxima temporada. Administração analisa potenciais reforços mas presidente Rui Costa quer agir sem precipitações.

A lesão de Lucas Veríssimo vai obrigar a SAD a contratar, em janeiro. No verão, o treinador Jorge Jesus tinha já em mente a chegada de mais um central, desejo que acabou por não se cumprir devido à impossibilidade de acordo com o alvo desejado (David Luiz), e agora com a ausência confirmada do internacional brasileiro até ao fim da época, a pretensão pode tornar-se ainda mais imperiosa. No entanto, o presidente Rui Costa pretende atuar sem precipitações, apurou o JN, até porque falta mais de um mês e meio para a reabertura de mercado. Além disso, há outras variantes a considerar, como, por exemplo, a continuidade ou não das águias na Europa e a hipótese, ainda que improvável, de Jesus alterar o esquema de três centrais, devido à lesão de Veríssimo. Ontem, o clube informou que, na partida com o Braga, o central "sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar". "Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo", revelaram as águias, acrescentando que o central vai ser operado e não jogará mais nesta temporada.

Neste momento, Jorge Jesus está limitado no que diz respeito ao número de centrais para o esquema tático que implementou. Além de Otamendi, Vertonghen e Morato, que têm sido utilizados com regularidade, tem Ferro à disposição. No entanto, apenas utilizou o jogador, de 24 anos, no duelo com o Trofense, na Taça de Portugal, dado indicador de que o potencial de crescimento no plantel gera dúvidas. Tomás Araújo, de 19 anos, central do Benfica B, será, a partir de agora, no plano teórico, a quinta opção mas está ainda demasiado verde. Com nove jogos para disputar até ao fim do ano, em que se incluem os duelos decisivos na Liga dos Campeões, Jesus é obrigado, para já, a jogar com a prata da casa.