Veríssimo quer ser o primeiro a quebrar a invencibilidade do Benfica

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, reencontra as águias, na noite deste domingo, e não tem dúvidas sobre o aliciante do duelo e motivação extra para a formação canarinha.

"Há vários aliciantes neste jogo, como o de tentar com que a primeira derrota do Benfica seja contra nós ou de ser a primeira equipa a fazer um golo fora ao Benfica nesta liga", disse o técnico, na tarde deste sábado, nas redes sociais do clube. O responsável reconhece "valor e mérito ao adversário pelo que tem feito", mas acredita que se a equipa mantiver a "mentalidade competitiva dos últimos jogos pode causar dificuldades" ao oponente.

"Será uma tarefa difícil contra um adversário num momento muito bom em função dos resultados e exibições. Mas nós também acreditamos no que fazemos enquanto equipa", sublinhou.

O Estoril, que segue na nona posição à entrada para esta jornada, tem sido mais forte fora de casa (quatro triunfos, dois empates e uma derrota) do que na Amoreira, onde só venceu o Famalicão, na jornada inaugural, já lá vão três meses.