Veríssimo queria que os dois rivais perdessem no clássico

Treinador do Benfica falou do F. C. Porto-Sporting na antevisão do jogo com o Santa Clara.

A 12 pontos dos dragões e a seis dos leões à entrada para a 22.ª jornada do campeonato, o Benfica pode recuperar terreno se vencer, este sábado, a equipa açoriana e o técnico Nélson Veríssimo deu a ideia de que torce por um empate no clássico desta sexta-feira, tendo em conta a afirmação de que o ideal para as águias seria que ambos os rivais não pontuassem. Esse cenário é impossível, mas o mais aproximado será uma igualdade, que tiraria dois pontos ao F. C. Porto e outros dois ao Sporting.

"O que importava é que os dois perdessem... Mas temos de nos centrar é no nosso jogo com o Santa Clara e pensar em conquistar os três pontos. Queremos fazer um bom jogo para dar sequência ao que fizemos em Tondela. Quanto ao clássico, vamos ver o que as duas equipas vão fazer e esperar pelo resultado que vai acontecer", afirmou o treinador benfiquista.

Sobre o embate de sábado com os insulares, Veríssimo mostrou-se otimista, mas deixou o aviso: "Espero um Santa Clara com qualidade. Mudou de treinador há pouco tempo, o Mário Silva tem um passado que fala por si e as equipas dele normalmente gostam de gerir o jogo com posse de bola. Esperamos um jogo com um índice de dificuldade grande e não nos podemos esquecer de que, nos confrontos que teve como os nossos rivais diretos, o Santa Clara saiu vitorioso [os açorianos venceram o F. C. Porto, na Taça da Liga, e o Sporting, no campeonato]".

Numa conferência de imprensa em que elogiou o avançado Darwin, o técnico do Benfica também abordou a recente subida de rendimento de Everton e a possibilidade de o extremo brasileiro poder ser transferido: "Garantias ninguém pode dar, os jogadores têm cláusulas de rescisão. Com o mercado aberto e clubes interessados em bater a cláusula, não há nada a fazer. É um jogador que tem vindo a crescer nos últimos jogos, a demonstrar a sua qualidade e que fez a estrutura do Benfica ir buscá-lo ao Brasil. As características estão à vista de todos, o que nos apraz salientar é que tem vindo a subir de rendimento".