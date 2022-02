Veríssimo: "Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como têm trabalhado"

No rescaldo da vitória diante do Tondela, o treinador do Benfica destacou a boa exibição da equipa encarnada e admitiu que a mensagem de Rui Costa também influenciou a mudança de atitude dos jogadores.

"Fizemos o que nos competia: vir a Tondela e ganhar o jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa que nos iria causar problemas. Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como têm trabalhado e como abordaram o jogo. A vitória não deixa dúvidas. Jogámos um futebol muito positivo e conseguimos materializar esse jogo em golos. Nem tudo está bem. Temos de olhar para a nossa forma de jogar e ver que há coisas a melhorar. Isso foi notório hoje", começou por dizer Nélson Veríssimo.

O Benfica regressou aos triunfos, depois de três jogos sem vencer e de uma mensagem de Rui Costa. Quando questionado sobre se as palavras do líder tiveram influência, o técnico admitiu que sim.

"Tem a ver com tudo. Com o dia-a-dia, com a forma como os jogadores se entregam às propostas de treino e de jogo. Fomos pedindo coisas diferentes na forma de jogar e é preciso dar tempo para que se criem rotinas. É um processo difícil ainda para mais com o comboio em andamento. É a nossa realidade e é neste caminho que temos de melhorar. Mais uma vez, dou os parabéns aos jogadores pela forma como se entregaram, jogaram e pela forma apaixonada como encararam o jogo", concluiu.

O Benfica venceu (3-1), esta segunda-feira, o Tondela, no Estádio João Cardoso, em jogo da 21.ª jornada da Liga. Everton, Darwin, Gonçalo Ramos e Eduardo Quaresma marcaram os golos.

Com este resultado, o clube encarnado, que não vencia há três jogos, ocupa a terceira posição e passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder F. C. Porto e seis do que o Sporting. Já o Tondela é 14.º colocado, com 20 pontos.