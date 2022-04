Veríssimo sobre o futuro: "Temos uma missão e o resto não é significativo"

JN Hoje às 16:33 Facebook

Nélson Veríssimo, técnico do Benfica, mantém a serenidade sobre a questão do seu futuro na próxima época. Responsável confirmou, esta sexta-feira, a ausência de Rafa do jogo do Famalicão e comentou a posição de Vertonghen que censurara as simulações do clássico entre F.C. Porto e Sporting e pedira mais tempo de jogo. "É uma questão de mentalidade".

Com Roger Schmidt no horizonte, Nelson Veríssimo não abandona o seu discurso sereno e desvalorização para já da próxima época. "Isso não é questão e as coisas não mudam. Entrámos aqui com um objetivo de levar a equipa até final da época. Saíram muitas notícias em relação à próxima época ...mas não me preocupam. Temos uma missão e tudo o resto não é significativo", sublinhou o responsável durante o lançamento do embate com o Famalicão, este sábado, (18 horas), na Luz.

O técnico confirmou a ausência de Rafa, devido a um problema muscular, e referiu desconhecer o "timing" de regresso do extremo.

Por outro lado, apesar de referir não ter visto a publicação de Vertonghen - belga censurou as simulações e perdas de tempo no clássico entre F.C. Porto e Sporting - revelou preocupação com alguns dos pontos enfatizados pelo central que reclamou mais tempo de jogo.

"O tempo útil é algo que nos preocupa e que tem de preocupar todos os treinadores e jogadores. É uma questão cultural e de mudarmos a nossa cultura e mentalidade. E isso não acontece de um momento para o outro", disse.

Por outro lado, entende que os juízes devem ampliar os períodos de descontos, "em vez de dois, três ou quatro minutos serem de oito, nove ou dez minutos".

"É uma questão cultural e de mentalidade .... E é por aí que temos de começar a trabalhar, se calhar a partir dos escalões de formação. Acho que o processo tem de começar por aí", destacou.