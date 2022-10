Vermelho forte como não se viu este milénio

Águias festejaram graças a um autogolo de Danilo.

Treze vitórias e dois empates nos primeiros 15 jogos da época é o balanço do início da aventura de Roger Schmidt no Estádio da Luz e os resultados averbados pelo técnico alemão não encontram paralelo na história benfiquista neste milénio.

O Benfica resistiu ao poder ofensivo do Paris Saint-Germain e fechou a terceira jornada com uma igualdade (1-1) que lhe permite continuar colado ao clube francês no comando do Grupo H. O empate surge após o nulo registado em Guimarães, frente ao Vitória, que colocou um ponto final na incrível série de 13 triunfos consecutivos em todas as competições.